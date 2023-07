L'ufficialità non c'è ancora ma Adrian Semper può ormai ritenersi un ex giocatore del Genoa.



Con un messaggio pubblicato ieri sera sui propri profili social, il portiere croato ha infatti dato il suo personale commiato all'ambiente rossoblù: "Sono stati due anni in cui ho imparato tanto e sono stato super felice di aver contribuito al ritorno in A. Un saluto a tutti i tifosi e al club più antico d Italia. Grazie Genoa!".



Ad attendere il 25enne ex Chievo c'è ora il Como, club con il quale nelle prossime ore dovrebbe sostenere le visite mediche per poi trasferircisi a titolo definitivo. Al suo posto in rossoblù sono nel frattempo arrivati Nicola Leali e Daniele Sommariva.