Luca Antonini ha un legame particolare con la Juventus. Ai bianconeri infatti l'ex laterale ha segnato il suo unico gol con la maglia del Milan, nella stagione 2009-2010, una prodezza replicata 4 anni più tardi ai tempi del Genoa, quando realizzò una rete che ancora oggi i tifosi rossoblù considerano storica. Una segnatura che lui stesso considera una delle più importanti della sua carriera: "La metto dopo quello nel derby all'esordio in rossoblù - ha raccontato Antonini alla Gazzetta dello Sport - i tifosi ogni tanto mi taggano su Instagram per ringraziarmi ancora oggi di quella rete".



Domenica all'ora di pranzo il Grifone sarà opposto proprio alla Vecchia Signora in un'impresa che appare disperata: "Con l'Udinese la Juventus ha dimostrato di avere anche una seconda squadra fortissima. Per il Genoa sarà dura ma sono convinto che Prandelli preparerà la sfida alla grande. E giocare al Ferraris è sempre un vantaggio".



Sull'altra panchina ci sarà seduto quel Max Allegri che Antonini conosce bene avendo avuto come ultimo allenatore ai tempi del Milan: "I primi due anni ho giocato tanto, il terzo sono partito titolare ma mi sono infortunato quasi subito. Il mister ha poi fatto altre scelte, in quel momento la priorità era centrale il terzo posto. Ad agosto è arrivata la chiamata del Genoa e l'ho colta al volo".



nonostante fermare la Juve attuale Sembra un'impresa titanica, Antonini sembra fuori a dare una chance al collettivo rossoblù: "Finirà 1-1 anche se mi auguro che vinca il Genoa".