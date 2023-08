Retegui, Messias, Thorsby, Malinovskyi. Il mercato del Genoa è stato senza dubbio uno dei più scoppiettanti dell'intera Serie A. Eppure la campagna rafforzamento del Grifone non è ancora terminata.



Ad assicurarlo è l'amministratore delegato rossoblù Andres Blazquez che dalle colonne de Il Secolo XIX in edicola stamane promette altri colpi in entrata:

"Arriverà ancora qualcuno. Stiamo cercando dei rinforzi per rendere la nostra rosa ancor più competitiva. Il mercato chiude il 1° settembre ma fino a quando non è tutto nero su bianco preferisco non sbilanciarmi mai".



Intanto, però, tifosi e tecnico possono coccolarsi i colpi messi a segno fino ad oggi: "Mettere a disposizione di mister Gilardino una squadra competitiva è stato il nostro mantra - ha proseguito Blazquez - E' la nostra strategia fin dal principio, è sempre stato così e continuerà ad esserlo fino alla fine di questa finestra di mercato".



Un'ulteriore conferma di come in casa Genoa si intenda fare le cose per bene. Anche se, quando glielo si chiede, il dirigente spagnolo preferisce non parlare di obiettivi stagionali: "Siamo sicuramente più preparati per competere in Serie A rispetto a quanto siamo arrivati. Sarà un campionato difficile ma siamo pronti ad affrontarlo nel miglior modo possibile. Mi aspetto un campionato tranquillo, siamo competitivi ma non voglio fissare obiettivi".