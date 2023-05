Mai del tutto sostenuto dal Genoa, club che per due anni ne ha detenuto il cartellino senza mai dargli una reale possibilità di esprimersi, Giuseppe Caso ha trovato la sua dimensione in questa stagione al Frosinone.



L'attaccante campano, giunto in Ciociaria a titolo definitivo la scorsa estate, è stato uno dei protagonisti della promozione in A della compagine giallazzurra e di recente si è pure tolto la soddisfazione di battere la sua ex squadra: "Sicuramente è stata un’emozione forte - ha raccontato a TuttoB.com - è stato speciale arrivare primi in un campionato così difficile. In ritiro a qualche mio ex compagno del Genoa ho promesso che sarei arrivato davanti a loro, quindi mi sono divertito".



Caso ritroverà ora con il Frosinone quella Serie A appena assaggiata con il Genoa nella stagione 2020-'21: "La Serie A è arrivata con grandissimo merito, abbiamo stradominato questo campionato. A Genoa ho fatto due presenze di cui sono molto contento, una indimenticabile contro la Juve di Ronaldo e l’altra con l'Atalanta".