Sembrava destinato a salutare il Genoa già a campionato in corso, congedandosi da una fetta importante della propria vita per accettare l'offerta faraonica del Toronto.



Alla fine, invece, Mimmo Criscito non soltanto è rimasto al Grifone ma ora si dice disposto a scendere con esso anche in Serie B: "Io sono a disposizione. Ho ancora un anno di contratto e vorrei riuscire a dare una mano per l'immediato riscatto" ha dichiarato il capitano al Secolo XIX.



"Non ho ancora parlato con la società - ha aggiunto Criscito - ma penso di farlo nei prossimi giorni. Ci siederemo attorno a un tavolo per parlare del futuro. Io sono a disposizione, voglio ancora dare una mano al Genoa".