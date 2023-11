"I tifosi rossoblù li immagino raffigurati nel Quarto Stato, il celebre dipinto di Pelizza da Volpedo: uomini, donne e bambini in marcia verso un mondo migliore": i tifosi del Genoa soggetto di uno dei dipinti più celebri della storia dell'arte: è così che Gian Piero Gasperini raffigura il popolo del Grifone.



L'indimenticato ex allenatore rossoblù, da sette stagioni ormai alla guida dell'Atalanta, ha ben chiara quale immagine accostare ai sostenitori del club più antico d'Italia. Il suo parallelismo compare nella prefazione del libro 'Il mio Genoa', scritto dal giornalista Gessi Adamoli e presentato ieri in città.



Malgrado un addio burrascoso, arrivato nella primavera del 2016, il tecnico piemontese dimostra ancora una volta di non aver dimenticato gli anni stupendi trascorsi all'ombra della Lanterna. Stagioni speciali per il Genoa, che raggiunse i risultati migliori dell'ultimo trentennio, ma anche per lo stesso Gasperini, lanciato prima e rilanciato poi nel giro grande calcio.