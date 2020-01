Fai tanti profili sono andati dal Genoa in questa mercato di gennaio c'è anche quello di Ibrahima Mbaye, esterno destro del Bologna.



Intervenuto ieri pomeriggio in zona mista, al termine della gara tra i felsinei e il Verona, l'esterno senegalese ha risposto così a chi gli chiedeva un giudizio sull'interessamento del Genoa, e in particolare di Davide Nicola, nei suoi confronti: "Non ne so nulla. Per adesso sono concentrato soltanto sul Bologna. Del mercato dovete parlare con il mio agente. Se, come dite, Nicola mi sta corteggiando fa sicuramente molto piacere, è lui che mi ha fatto esordire in Serie A".