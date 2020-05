"Dove tornerei subito? Tra i club di Serie A dico al Genoa: ho fatto la stupidata di lasciare il Grifone mentre ero il leader della squadra ma il Napoli era l’ultima chiamata per il grande calcio". A parlare è Leonardo Pavoletti che intervistato da Che Fatica la vita da Bomber ha ripercorso una delle tappe salienti della propria carriera



"Penso sia normale che un ragazzo che viene dalla Serie D ambisca a giocare in Champions League contro il Real Madrid - ha detto il centravanti del Cagliari - A Napoli, purtroppo, non ho dato me stesso: è stata la più grande occasione della mia vita".