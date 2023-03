A quattro anni di distanza dal passaggio di Kris Piatek dal Genoa al Milan che tanto fece infuriare i tifosi rossoblù, l'allora direttore sportivo del Grifone, Giorgio Perinetti, è tornato a parlare dell'operazione che nel gennaio 2019 fruttò oltre 35 milioni di euro più bonus al club di Enrico Preziosi.



La cessione del centravanti polacco oggi in forza alla Salernitana fece andare su tutte le furie i sostenitori genoani che si videro privati del proprio uomo migliore, autore di 19 reti in 21 partite, a stagione in corso. Per Perinetti, tuttavia, la vendita di un giocatore pagato 4 milioni appena sei mesi prima fu un affare irrinunciabile: "Cederlo al Milan fu giusto - ha spiegato il dirigente al Secolo XIX in edicola stamane - realizzammo una grande plusvalenza fondamentale per il bilancio del club. E quello che il Milan gli proponeva non era neanche lontanamente pareggiabile da parte del Genoa. Il suo rendimento successivo ha confermato l’impressione: buon giocatore ma non certo il fenomeno che segnava ogni partita“.