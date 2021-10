Sono otto i giocatori del Genoa chiamati dalle rispettive rappresentative a difendere i colori della proprie nazionali nei prossimi giorni.



Salvatore Sirigu sarà impegnato con l'Italia nelle Final Four di Nations League, appuntamento che vedrà gli Azzurri disputare la semifinale con la Spagna mercoledì a San Siro e poi la finale per il primo o per il terzo posto domenica contro una tra Francia e Belgio.



Doppia sfida anche per Caleb Ekuban che con il suo Ghana sfiderà due volte lo Zimbabwe nelle gare di qualificazione al prossimo mondiale. Calcio africano di cui sarà protagonista pure Mohamed Fares, chiamato dal selezionatore dell'Algeria per le doppie sfide con il Niger. Addirittura tre, oltretutto oltreoceano, le partite che invece attendono il cileno Pablo Galdames, fresco di inserimento nella lista rossoblù e atteso dagli incroci con Venezuela, Perù e Paraguay. Qualche migliaio di chilometri più a nord toccherà a Johan Vasquez aiutare il Messico nella sua corsa verso Qatar 2022 contro Canada, Honduras ed El Salvador.



Impegni internazionali, infine, anche per alcuni giovani rossoblù. Andrea Cambiaso e Nicolò Rovella saranno protagonisti in Under 21 contro Bosnia e Svezia mentre Aleksander Buksa guiderà l'attacco della Polonia Under 19.