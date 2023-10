Sono sette i giocatori del Genoa che in occasione della seconda pausa del campionato raggiungeranno le rispettive nazionali. Tanti sono gli uomini di cui, almeno per una decina di giorni Alberto Gilardino, dovrà fare a meno.



Il viaggio più lungo è quello a cui si sottoporranno Ridgeciano Haps e Johan Vasquez. Il laterale surinamense sarà impegnato nelle sfide gare valide per la Concacaf Nations League centro-nord americana contro Haiti, il 13 ottobre, e Grenada, il 16; il messicano affronterà invece in due amichevoli programmate negli Stati Uniti prima il Ghana, domenica 15, e poi la Germania, mercoledì 18.



Cipro e Spagna saranno le avversarie di Morten Thorsby e della sua Norvegia nel percorso verso Euro 2024, mentre Ruslan Malinovskyi, richiamato dall'Ucraina dopo aver saltato le convocazioni di settembre, si troverà di fronte Macedonia del Nord e Malta nello stesso girone degli Azzurri. Caccia a un posto all'Europeo anche per la Turchia di Berkan Kutlu, opposta a Croazia e Lettonia, e per la Romania di Radu Dragusin, che la vedrà con Bielorussia e Andora.



Saluterà temporaneamente Pegli, infine, anche Koni De Winter, precettato dall'Under 21 belga per le gare contro Malta e Ungheria, valide anche in questo caso come qualificazione al torneo continentale di categoria.