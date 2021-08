Il futuro di Kevin Agudelo appare sempre più lontano dal Genoa.



Il centrocampista colombiano, rientrato a Pegli dopo il prestito allo Spezia, è infatti cercato con insistenza proprio dagli aquilotti che vorrebbero riportare il giocatore in riva al Golfo dei Poeti, facendolo ricongiungere con quel Thiago Motta che fu il suo mentore un paio di anni fa in rossoblù.



Secondo Sky Sport gli spezzini non sarebbero però gli unici ad aver messo gli occhi sul 22enne di Puerto Caicedo. Nelle ultime ore il ragazzo è finito nel mirino anche della Salernitana, intenzionata a rafforzare la propria linea mediana.