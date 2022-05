Le strade di mercato del Genoa, alla ricerca di rinforzi adeguati con cui affrontare il prossimo campionato di Serie B, portano anche dalle parti del Salento.



Uno dei profili seguiti dalla dirigenza rossoblù è infatti un giovane mediano danese messosi in luce nell'ultima stagione con la maglia del Lecce.

Si tratta di Morten Hjulmand, centrocampista 23enne cresciuto nelle giovanili del Copenhagen e con alle spalle anche un'esperienza nell'Admira Wacker in Austria.



Per assicurarsi il giocatore, tuttavia, non basterà convincere la società giallorossa a privarsene, bisognerà soprattutto battere la concorrenza del Napoli, anch'esso interessato al ragazzo.