Genoa, sfida alla Juve per un promettente attaccante del Bastia

Marco Tripodi

La Juventus punta sul proprio blasone, il Genoa su un accordo già strappato tempo fa con il club di appartenenza. Bianconeri e rossoblù sembrano pronti a sfidarsi sul mercato per assicurarsi le prestazioni di uno dei giovani più promettenti del calcio francese.



Sia la Vecchia Signora che il Grifone sotto infatti sulle tracce di Facinet Conte, 18enne centravanti guineano di proprietà del Bastia. Un nome che negli ultimi giorni è stato accostato con una certa insistenza alla Juve ma che già a inizio febbraio voci provenienti da Oltralpe davano a un passo dai liguri. Addirittura, secondo quando si diceva un mese fa, il Genoa avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Bastia per l'acquisto in estate del giovane attaccante sulla base di circa 3,5 milioni di euro.



Negli ultimi giorni, tuttavia, sul ragazzo sarebbe piombata la Juventus, talmente ammaliata dal ragazzo reduce da una buona Coppa d'Africa con la sua nazionale da essere disposta anche a raddoppiare la cifra offerta dai liguri.



Sbarcato in Corsica la scorsa estate, dopo essere cresciuto in diverse academy senegalesi, Conte compirà 19 anni il prossimo 24 marzo e alla sua prima esperienza in Europa ha messo a segno 5 reti in 15 partite di Ligue2, guadagnandosi anche la chiamata della selezione maggiore della Guinea. Paragonato per caratteristiche tecniche e fisiche a Victor Osimhen, il suo contratto con il Bastia è in scadenza il prossimo 30 giugno ma il club corso può vantare un diritto di rinnovo che farà certamente scattare nel caso in cui il giocatore dovesse continuare ad attrarre su di sé diverse sirene di mercato.