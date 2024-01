Genoa, sfida a Salernitana e Cagliari per Nzola

Il Genoa si guarda attorno per rinforzare l'attacco e valuta un colpo grosso. Secondo quanto riportato da Sky, il grifone è in fila per Mbala Nzola, centravanti della Fiorentina. L'angolano ex Spezia piace anche a Salernitana e Cagliari.