Potrebbe non essere più Andrea Bertolacci ma suo cognato Alessandro Murgia uno dei rinforzi del centrocampo del Genoa.



Il 23enne mediano della Lazio è praticamente l'ultima scelta di Simone Inzaghi nelle gerarchie della mediana biancoceleste e il suo desiderio di avere più spazio a disposizione potrebbe essere esaudito dalla società mandandolo in prestito fino al termine della stagione.



Sulle sue tracce si è mossa da tempo la Spal ma nelle ultime ore, secondo Cittàceleste.it, ha preso sempre più quota l'ipotesi di vederlo accasarsi al Genoa. I rossoblù sono alla ricerca di almeno un paio di innesti a centrocampo e l'inserimento del giovane laziale tapperebbe una delle due caselle in entrata, ripercorrendo i passi dell'operazione che due anni fa portó al Grifone un altro laziale, Danilo Cataldi. Per altro con risultati non proprio esaltanti.



L'eventuale arrivo a Pegli di Murgia bloccherebbe con ogni probabilità il ritorno di Bertolacci dal Milan, da mesi pallino di mercato di Preziosi frenato da uno stipendio fuori portata per il Genoa. Se così fosse Murgia prenderebbe in pratica il posto nella rosa rossoblù tenuto libero per suo cognato. Bertolacci è infatti sposato con Nicole Murgia, sorella del centrocampista laziale.