L'effetto Retegui sta già facendo sentire i propri effetti benefici sul mondo del Genoa.



Nel giorno della presentazione ufficiale del nuovo attaccante rossoblù, il presidente del club più antico d'Italia, Alberto Zangrillo, proprio a margine della conferenza stampa del centravanti ha annunciato che la campagna abbonamenti attualmente in corso ha sfondato quota 20.000, superando per numero di tessere vendute la somma raggiunta nella passata stagione.



L'obiettivo della società, a questo punto, si sposta sul record storico datato 2009-2010, quando in concomitanza con l'ultima partecipazione europea del Grifone, gli abbonamenti furono oltre 24.000.