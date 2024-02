Genoa, sfumato a gennaio un talento del Bastia può arrivare in estate

Nei giorni scorsi Andres Blazquez aveva ammesso che il suo Genoa nel corso dell'ultimo mercato aveva cercato a lungo di tesserare un giovane attaccante impegnato in Coppa d'Africa, senza tuttavia riuscire a concretizzare l'operazione, anche a causa degli impegni in nazionale del ragazzo.



Oggi il nome del misterioso giocatore viene rivelato da Il Secolo XIX, che specifica anche come il suo profilo non sarebbe sparito dai radar della dirigenza rossoblù. Secondo il quotidiano genovese si tratterebbe di Facinet Conte, 18enne punta centrale della Guinea attualmente in forza al Bastia, nella Ligue 2 francese.



Come detto a rallentare la trattativa, e il contestuale arrivo in Liguria del calciatore, sarebbe stata proprio la partecipazione di Conte alla manifestazione continentale in corso di svolgimento in Costa d'Avorio. Il Genoa infatti aveva già trovato l'accordo con il Bastia sul prezzo del cartellino, valutato attorno a 3,5 milioni di euro.



L'operazione, ad ogni modo, pare soltanto rimandata di qualche mese. L'accordo tra i due club e quello con il ragazzo resterebbero infatti congelati in attesa di essere ufficializzati la prossima estate alla riapertura delle contrattazioni.