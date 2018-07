Incassata la beffa Malcolm, passato al Barcellona quando sembrava ormai essere a tutti gli effetti un nuovo giocatore giallorosso, la Roma sonda il mercato alla ricerca di un obiettivo alternativo.



Tra i tanti profili vagliati in queste ore dal ds capitolino Monchi c'è anche quello del genoano Diego Laxalt, che già lo scorso gennaio fu ad un passo dal trasferirsi alla corte di Eusebio Di Francesco.



Pur avendo giocato nelle ultime stagioni in un ruolo con incombenze ben più difensive rispetto a quelle dell'esterno brasiliano ex Bordeaux, l'uruguaiano nasce in effetti proprio come ala. Una posizione che il tecnico giallorosso potrebbe rispolverare per lui in caso di sbarco a Trigoria.



Aggiudicarsi le prestazioni del 25enne di Montevideo non sarà però affatto semplice. Dopo un ottimo mondiale, Laxalt ha attirato su di sè le attenzioni dei club di mezza Europa tanto che il Genoa ha portato il prezzo del suo cartellino da 15 ad almeno 20 milioni di euro.