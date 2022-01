Buone notizie in arrivo da Londra per il Genoa.



Andryi Shevchenko, che da qualche giorno era costretto in quarantena domiciliare presso la sua casa nel capoluogo inglese, è risultato negativo al Covid dopo il tampone effettuato nel pomeriggio di oggi.



Sheva, che non ha potuto guidare alcun allenamento dopo la pausa natalizia affidando il lavoro al fido vice Mauro Tassotti, partirà per l'Italia domani mattina con un volo privato che gli consentirà di essere regolarmente in panchina alle 16:30 al Mapei Stadium nella gara contro il Sassuolo.