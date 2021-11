Andriyha analizzato ai microfoni di Dazn la sconfitta casalinga per 0-2 rimediata contro la Roma: "Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile. Ci sono mancati tanti giocatori. Soprattutto negli ultimi dieci minuti ci sono mancate un po' di energie. I ragazzi hanno dato tutto: ci sono stati ordine ed organizzazione, ma i cambi hanno fatto la differenza"."Purtroppo non ci sono notizie su questo fronte. Ma almeno abbiamo una settimana per preparare la prossima partita e potremo far recuperare i ragazzi che hanno giocato oggi"."L'atteggiamento è stato fantastico, soprattutto la compattezza della squadra: abbiamo lottato tanto. Ci è mancata la gestione, ma comunque la squadra poteva fare di più soprattutto nelle uscite quando abbiamo alzato il baricentro. Dobbiamo migliorare tanto"."Abbiamo cercato di sfruttare le sue caratteristiche, essendo un giocatore veloce. Non ha ancora la confidenza ma ha fatto quello che gli abbiamo chiesto"."In questo momento abbiamo la possibilità di giocare con questo modulo per i giocatori che abbiamo. Abbiamo cercato di creare un unico blocco che si muovesse bene. Poi in futuro vedremo"."Ho visto che le squadre provano anche a costruire da dietro, ad impostare con il portiere e a controllare il gioco. Questo ovviamente non può succedere sempre con squadre più forti. Ho visto tante buone partite giocate da altre squadre: in tal senso la Serie A è cresciuta tanto"."Abbiamo parlato prima e dopo la partita. Abbiamo un ottimo rapporto. Volevo sottolineare il supporto dei tifosi, che ci hanno spinto tanto. Li ringrazio".