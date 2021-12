Nel giorno della gara con la Juventus, l'allenatore del genoa Andryi Shevchenko ha parlato in un'intervista al Secolo XIX facendo il punto sugli indisponibili in vista del derby della prossima giornata: "Lunedì Criscito e Destro faranno degli esami per capire come stanno. Il difensore non è rimasto molto fermo, se sta bene potrà recuperare per primo. Per l'attaccante potrebbe volerci più tempo".