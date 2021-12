Prima di Genoa-Milan, Andriy Shevchenko è intervenuto a Sky Sport: "E' bellissimo rivedere tutti, ma in questo momento sto cercando di bloccare le emozioni. Proveremo a mettere il Milan in difficoltà oggi. L'impatto con il Genoa? Da Tassotti sto avendo un grande aiuto, per me è un grande amico, come un fratello maggiore con cui sto lavorando da anni. Il calcio italiano è bellissimo e giocare partite così importanti è bellissimo. Problemi in attacco? Guardando il calendario avremo partite difficili e dovevamo cercare compattezza difensiva e ridurre gli spazi tra le linee. La squadra ha fatto bene sia con la Roma che con l'Udinese ma dobbiamo avere più coraggio e cercare di controllare la partita".