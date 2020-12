L'uomo nuovo in casa Genoa è sicuramenteL'attaccante uzbeko, secondo rappresentante del paese asiatico a calcare i prati verdi di Serie A ma primo a lasciare il proprio nome impresso sul tabellino dei marcatori, dopo la rete messa a segno una settimana fa contro il Parma è diventato in patria un personaggio ancora più amato di quanto non fosse già prima dell'approdo in Italia.Dopo essere diventato una star dei social, con una mezza dozzina di profili Instagram a lui dedicati, ieri il centravanti acquistato ad inizio ottobre in Russia è stato intervistato anche dalla principale emittente televisiva di Taskent, spiegando al suo popolo come abbia vissuto i primi due mesi nel nostro Paese: "Finché eroLa mentalità è completamente diversa. Devo abituarmi a tutto ma ho sempre sognato venire qui. Sto cercando di parlare sempre di più in italiano per imparare più velocemente la lingua. Il mio obiettivo ora è giocare bene e crescere sempre di più".Shomurodov ha poi parlato delle emozioni contrastanti vissute dopo la rete messa a segno contro il Parma: “Molti miei compagni si sono congratulati, ma io. Spero che i miei prossimi gol portino la vittoria alla squadra”.L'attaccante, infine, dimostra di essere totalmente devoto alla causa professionale, limitando al minimo la vita fuori dal campo: "Difficilmente esco - ha ammesso - anche a causa della pandemia.nel pomeriggio tutti i giorni della settimana. Passo il mio tempo libero al telefono, a parlare con i miei genitori. Sempre a causa della pandemia sono stato costretto a stare lontano da loro per buona parte dell’anno: nel 2020 li ho visti solamente una volta, quindi cerco di parlare il più possibile con loro. Ora vivo da solo e anche il Capodanno lo festeggerò da solo in Italia. Ma ci sono partite importanti, prima di tutto devo prepararmi per quelle. La mia famiglia verrà più tardi”.