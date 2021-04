Il ritorno al gol, dopo oltre due mesi di astinenza, una vittoria messa in cassaforte e una dedica speciale. Il derby con lo Spezia resterà a lungo nella memoria di Eldor Shomurodov, autore della rete che ha chiuso i conti della sfida salvezza tra il suo Genoa e gli aquilotti levantini.



A fine gara, ai microfoni del canale tematico rossoblù, l'attaccante uzbeko ha voluto celebrare il suo bel sabato con una breve ma significativa frase in italiano: ​ “Sono molto felice per il gol, che dedico a mio figlio Mustafa".