Sarà un Genoa molto simile a quello visto all'opera domenica nel secondo tempo contro la Lazio quello che questo pomeriggio alle 15 farà visita al Sassuolo nel 16° turno di Serie A.



Ancora senza Goran Pandev, rimasto a Pegli per un guaio muscolare, e privo anche di Cristian Zapata, uscito malconcio proprio dalla sfida con i biancocelesti, Davide Ballardini sembra orientato a non concedere spazio al turn-over malgrado il prossimo impegno, quello interno con il Bologna, sia previsto già per sabato.



Nel solito 3-5-2 disegnato dal tecnico ravennate, quindi, davanti a Perin largo al pacchetto d'esperienza composto da Masiello, Radovanovic e Criscito, con Czyborra e Zappacosta ad agire sugli esterni, rispettivamente a sinistra e destra. In mezzo l'unico vero dubbio sembra essere quello tra Zajc e Lerager, in un reparto completato dalle conferme di Badelj in regia e di Behrami al suo fianco. Confermatissimo, infine, anche Mattia Destro, forte dei quattro gol messi a segno nelle ultime cinque gare. A dargli manforte dal primo minuto non più Marko Pjaca ma il sorprendente Eldor Shomurodov, con l'ex di turno Gianluca Scamacca pronto a subentrare a gara in corso.