Il Genoa allarga la propria rosa, aprendo ufficialmente le porte della prima squadra a tre giovani della Primavera.



Come anticipato nei giorni scorsi Davide Nicola ha infatti deciso di aggregare in pianta stabile al proprio gruppo anche alcuni elementi provenienti dalla formazione di Luca Chiappino, il cui campionato è stato dichiarato concluso la scorsa settimana.



In base all'elenco depositato in Lega Calcio, nei prossimi incontri ufficiali il Grifone potrà disporre anche del portiere Nicolò Radaelli e dei difensori Nicholas Rizzo e Laurens Serpe. I tre hanno scelto anche i numeri di maglia che gli accompagneranno in questa loro prima avventura nel calcio dei grandi. L'estremo difensore ha optato per il 66 mentre i due difensori vestiranno rispettivamente il 31 e il 71.



A loro presto potrebbero unirsi altri compagni della Primavera.