Mancano ancora due tasselli per completare la rosa del Genoa 2018-19.



Il primo obiettivo è un centrale di difesa, possibilmente d'esperienza, che sappia guidare il reparto; il secondo è un regista al quale affidare le chiavi del centrocampo e che conceda a Davide Ballardini più alternative tattiche di quelle attualmente in suo possesso. Tra i nomi presenti nella lista di quest'ultima candidatura è circolato anche quello di Rade Krunic. Arrivare al 25enne bosniaco dell'Empoli però sarà tutt'altro che semplice.



Il club toscano valuta il ragazzo non meno di 7 milioni di euro, facendosi forza anche sull'interesse suscitato nei suoi confronti dal Torino. Ma a passare in pole position nella corsa a Krunic nelle ultime ore sembra essere il Chievo. In caso la richiesta di retrocessione in Serie B formulata dalla procura della Federcalcio non venisse accolta dal tribunale federale i veronesi avrebbero già raggiunto l'accordo con il giocatore per fargli vestire la divisa gialloblù, costringendo di conseguenza il Grifone, ma anche il Toro, ad orientarsi verso altre soluzioni.