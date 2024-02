Genoa, si avvicina il riscatto di De Winter dalla Juventus: tempi e condizioni

Marco Tripodi

Si avvicina il momento del riscatto per Koni De Winter. Il difensore belga del Genoa presto diverrà a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del club rossoblù.



Come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, gli accordi stipulati in estate tra il Grifone e la dirigenza della Juventus, società in cui è cresciuto il centrale classe 2002, prevedono infatti il riscatto obbligato da parte dei liguri qualora il ragazzo scenda in campo 24 volte in campionato per almeno 45 minuti. Ad oggi De Winter è stato impiegato da Alberto Gilardino in 19 occasioni, ma soltanto 18 di queste saranno utili al fine del conteggio.



Nella sfida interna contro la Salernitana dello scorso 27 ottobre, l'ex Empoli è infatti entrato sul terreno di gioco solamente a inizio ripresa, sostituendo l'infortunato Mattia Bani al 9° minuto del secondo tempo. Ciò significa che De Winter dovrà giocare almeno per metà altre sei gare. Soltanto allora il suo trasferimento in Liguria si trasformerà da temporaneo a definitivo, con i rossoblù che verseranno nelle casse juventine gli otto milioni di euro pattuiti a suo tempo. Cifra che potrebbe anche salire di altri due milioni nei mesi successivi qualora squadra e giocatori dovessero raggiungere i bonus presenti nel medesimo accordo.