La partenza di Shomurodov chiama il Genoa a battere almeno un colpo per rinforzare il proprio reparto d'attacco, ma il club ligure potrebbe muoversi addirittura per due calciatori in quel ruolo. La settimana in arrivo potrebbe portare novità importanti per Sam Lammers dell'Atalanta e per Caleb Ekuban del Trabzonspor.