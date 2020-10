Una notizia buona e una cattiva per Rolando Maran in vista del derby di domenica sera.



L'allenamento odierno sostenuto dal Genoa ha portato in dote notizie contrastanti per il tecnico dei rossoblù. La nota lieta arriva dalle condizioni fisiche di Mattia Bani, tornato a lavorare regolarmente con il resto dei compagni dopo le sedute differenziate a cui era stato costretto nei giorni scorsi a causa di un fastidio muscolare. Un problema simile a quello accusato oggi dal compagno Francesco Cassata, lasciato precauzionalmente a riposo dallo staff sanitario del Grifone. La speranza di vederlo in campo contro la Sampdoria, comunque, non pare ancora del tutto svanita. Maran conta infatti di valutarne meglio le condizioni nella giornata di domani.



Sicuramente esclusi dalla stracittadina, invece, i convalescenti dal Covid Petar Brlek e Darien Males, gli acciaccati Luca Pellegrini, Eldor Shomurodov e Davide Zappacosta, oltre al lungodegente Stefano Sturaro.