Niente derby del Levante per Stefano Sturaro.



Il centrocampista sanremese del Genoa ha accusato nel corso dell'allenamento odierno un problema al flessore che lo costringerà a rinunciare al primo storico derby in Serie A tra i rossoblù e lo Spezia.



Il quarto esordio di Davide Ballardini sulla panchina del Grifone avverrà dunque senza uno degli uomini-simbolo della formazione più antica d'Italia. In compenso il tecnico può sorridere per il rientro in gruppo di Cristian Zapata che dopo aver saltato le ultime partite a causa di un fastidio muscolare potrebbe domani sera essere presente al Picco.