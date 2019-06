I tre gol realizzati nelle sue prime quattro apparizioni in maglia rossoblù avevano illuso il Genoa di aver trovato subito il sostituto ideale di Kris Piatek. Invece, dopo quell'illusorio inizio, l'avventura di Antonio Sanabria con la maglia del Grifone si è rivelata assolutamente deludente. Tanto che adesso la dirigenza ligure sta tentando di lasciarlo partire ad appena sei mesi dal suo arrivo.



Liberarsi del giovane centravanti paraguaiano, tuttavia, non sarà semplice. Il cartellino di Sanabria appartiene infatti al Betis che a gennaio l'ha girato in prestito oneroso al Genoa per due milioni di euro. L'accordo prevede che il ragazzo resti in Riviera fino a giugno 2020 e venga riscattato autonomamente dai rossoblù in caso nel frattempo metta a segno 18 reti. Come detto però dopo un'iniziale infatuamento ora i dirigenti genoani non sembrano riporre più molta fiducia in lui e gradirebbero cercargli un'altra destinazione.



Una soluzione che il Betis non ostacolerebbe, a patto che il club ligure trovi un'altra società disposta a subentrargli nel contratto alle stesse condizioni attuali.