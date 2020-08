Vincenzo Italiano resta il candidato numero uno per la panchina del Genoa.

Tuttavia i tempi per una sua nomina non solo non sono ancora maturi ma potrebbero addirittura non esserlo mai.



La vittoria dello Spezia nella semifinale del play-off di Serie B avvenuta ieri sera contro il Chievo ha permesso ai liguri di accedere alla finalissima per la promozione in Serie A. Un atto in due parti che andrà in scena i prossimi 16 e 20 agosto al cospetto di una tra Pordenone e Frosinone. Un momento storico per il club spezzino che nella sua ultracentenaria vita non ha mai raggiunto la massima categoria. Ma anche un ostacolo per le intenzioni del Genoa.



Qualora Italiano riuscisse davvero nell'impresa di trascinare gli aquilotti in A l'ipotesi di un suo addio diverrebbe molto più difficile da immaginare, soprattutto perché il patron Gabriele Volpi non lo lascerebbe andare a cuor leggero.



In quel caso al Grifone non resterebbe che guardare altrove, indirizzando le proprie attenzione su profili secondari, come ad esempio quello di Rolando Maran, attuale seconda scelta nelle gerarchie del ds rossoblù Daniele Faggiano.