Francesco Marroccu non sarà più il direttore sportivo del Genoa.



Dopo aver ottenuto alcune settimane fa il permesso di congelare temporaneamente, pur rimanendo ancora formalmente legato al club, il proprio rapporto professionale in essere con il Grifone, a causa di alcune delicate questioni personali, da più parti si era vociferato di una possibile ripresa dell'incarico da parte di Marroccu sotto la gestione americana.



In realtà, secondo quanto riporta questa mattina il Secolo XIX, le parti si sarebbero incontrati nei giorni scorsi ma non avrebbero raggiunto un accordo. Il ruolo dovrebbe quindi essere affidato temporaneamente a Carlo Taldo, attuale ds della Primavera rossoblù. Una nomina ad interim in attesa di conoscere il prossimo titolare della mansione.