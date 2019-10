Si allarga, registrando nuove adesioni, la contestazione preannunciata ieri da alcune sigle della tifoseria organizzata del Genoa che verrà messa in opera domani sera all'inizio del match tra i rossoblù ed il Brescia.



Questa mattina l'Associazione Club Genoani ha infatti comunicato che anche i suoi tesserati prenderanno parte alla pacifica protesta: “L’Acg - si legge nella nota diffusa dal collettivo - condivide la scelta dei gruppi della Nord e parteciperà attivamente nel restare fuori dallo stadio per 10 minuti. Riteniamo che il Genoa deve essere ceduto il prima possibile perché con questa proprietà si vive solo una lenta agonia e i genoani non lo meritano”.