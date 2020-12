Sembra non esserci pace in casa Genoa sul fronte infermeria. Ai tanti infortunati costretti a saltare domenica sera la gara interna contro la Juventus si aggiungerà con ogni probabilità anche Milan Badelj.



Il regista croato è rimasto vittima nel corso dell'allenamento odierno di un affaticamento ai flessori della coscia che lo ha costretto al rientro anticipato nello spogliatoio. Le sue condizioni verranno valutate attentamente nella giornata di domani, anche se a 48 ore dalla sfida con i bianconeri e alla luce dei tanti impegni ravvicinati che attendono il Grifone nei prossimi 14 giorni un suo recupero poco probabile.



In compenso Maran può sorridere per il rientro pressoché certo di Mattia Perin e Pippo Melegoni.