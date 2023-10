Sarà un Genoa largamente rimaneggiato quello che nel tardo pomeriggio di domenica farà visita all'Atalanta nel nono turno di Serie A.



Oltre allo squalificato Josep Martinez e agli infortunati Junior Messias e Mateo Retegui, contro gli orobici mister Gilardino dovrà quasi certamente rinunciare anche a Kevin Strootman. Il centrocampista olandese è da tempo alle prese con un guaio muscolare che gli è già costato lo stop nei turni precedenti contro Udinese e Milan e malgrado nei giorni scorsi sia tornato ad allenarsi, almeno parzialmente, in gruppo, le sue condizioni non sono ancora sufficientemente buone per permettergli di scendere in campo al Gewiss Stadium.



Pare invece del tutto recuperato l'altro senatore della mediana rossoblù, Milan Badelj. Anche il croato ha saltato le ultime due gare di campionato ma, a differenza del collega olandese, in settimana ha lavorato regolarmente con il resto dei compagni, candidandosi a tornare al centro del gioco rossoblù.