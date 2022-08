Neanche il tempo di arrivare al Genoa che per Mattia Aramu potrebbe essere già l'ora di fare il debutto ufficiale in maglia rossoblù.



Il trequartista piemontese, ingaggiato ufficialmente ieri dal Grifone, è infatti in piena corsa per una maglia da titolare per la sfida in casa del Pisa di domenica sera. A spianargli la strada il leggero guaio muscolare che nelle scorse ore ha colpito Caleb Ekuban. L'italo-ghanese è sempre partito dal primo minuto nelle prime tre gare stagionali del Genoa. Per Blessin l'ex Trabzonspor ha fin qui rappresentato sempre una prima scelta a cui però gioco forza potrebbe ora dover rinunciare nella sfida dell'Arena Garibaldi.



Non è comunque del tutto scontato che il candidato uno alla sostituzione di Ekuban sia Aramu, visto che al momento della gara con il Pisa quest'ultimo non solo avrà alle spalle appena un paio di allenamenti con i nuovi compagni ma non gioca di fatto una partita da tre mesi e mezzo. Motivi che potrebbero indurre il tecnico tedesco a puntare su Kelvin Yeboah, fin qui sempre subentrato a Ekuban nei primi impegni di stagione.



Yeboah del resto ha mostrato di avere un'ottima condizione fisica e mentale, segnando il gol vittoria a Venezia due settimane fa e sfiorandolo più volte contro il Benevento domenica scorsa.