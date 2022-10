Domenica di lavoro in casa Genoa che archiviata la vittoriosa trasferta in casa della Spal si proietta già verso il big-match di venerdì sera contro il Cagliari.



Tra i giocatori scesi sul prato del Signorini non figurava Filip Jagiello, uscito anzitempo dalla sfida con il ferrarese a causa di una distorsione alla caviglia che continua a dargli problemi e che lo mette in dubbio per l'incrocio con i sardi.