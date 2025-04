Getty Images

Genoa, si ferma Miretti: out contro la Lazio. "E potrebbe essere uno stop non breve"

Il Genoa ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questo pomeriggio contro la Lazio: forfait per Fabio Miretti. Il centrocampista ha accusato un problema fisico, e secondo quanto riferito da Il Secolo XIX c'è il rischio che possa trattarsi di uno stop non breve.



Out anche Ekuban, anche in questo caso un problema fisico accusato alla vigilia del match, mentre sono confermati i forfait di Malinovskyi e Cornet già annunciati sabato in conferenza stampa dal tecnico Patrick Vieria.



I CONVOCATI - Ahanor, Badelj, Bani, Barbini, de Winter, Ekhator, Frendrup, Kassa, Leali, Martin, Masini, Messias, Norton Cuffy, Nuredini, Otoa, Pinamonti, Sabelli, Siegrist, Sommariva, Thorsby, Vasquez, Venturino, Vitinha, Zanoli.