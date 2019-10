Per un esterno sinistro tornato a disposizione di Aurelio Andreazzoli, ce n'è un altro che invece rischia di saltare la trasferta del Genoa a Parma.



Dopo aver rinunciato alla sfida con il Milan per un guaio muscolare alla coscia, Antonio Barreca questa settimana è tornata ad allenarsi regolarmente con il resto dei compagni e domenica potrebbe ritrovare la maglia da titolare lungo la fascia mancina. Anche perché nel frattempo, in quello stesso ruolo, si è fermato il suo naturale sostituto, Marko Pajac.



Il laterale croato ieri è rimasto a riposo a causa di una botta alla coscia rimediata nei giorni scorsi. Secondo il Secolo XIX non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, tuttavia la sua presenza al Tardini resta in dubbio.