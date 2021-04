Un risentimento muscolare alla coscia destra ha costretto questo pomeriggio Davide Zappacosta ad abbandonare il campo dell'Allianz Stadium a un quarto d'ora dal triplice fischio del signor Di Bello.



L'esterno sinistro del Genoa ha dovuto alzare bandiera bianca dopo una fitta accusata durante l'incontro giocato e perso quest'oggi dai rossoblù in casa della Juventus. Oltretutto, avendo il Grifone già esaurito i cinque cambi a sua disposizione, Zappacosta ha lasciato i compagni in inferiorità numerica per l'ultima parte della sfida.



La preoccupazione di Davide Ballardini è che il laterale laziale non riesca a recuperare in tempo per domenica prossima, quando i liguri saranno impegnati sul campo del Milan, ma anche per il mercoledì successivo quando, nel turno infrasettimanale di A, a Marassi arriverà il Benevento in uno scontro decisivo per la corsa salvezza. Contro i rossoneri, oltretutto, il tecnico del Genoa dovrà rinunciare certamente anche a Mimmo Criscito, ammonito in regime di diffida e pertanto prossimo a subire un turno di squalifica.



Le condizioni di Zappacosta verranno monitorate a partire da domani.