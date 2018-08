Il Genoa prepara la partita contro l'Empoli e sotto la direzione del tecnico Ballardini ha svolto oggi un programma ad alti ritmi. Come riportato dal sito ufficiale del club, i rossoblù hanno fatto esercitazioni a campo ridotto, poi grande e su partitelle a tema con focus sul possesso palla



GLI INFORTUNATI - Medeiros non ha preso parte alle partitelle, mentre Mazzitelli ha svolto un programma personalizzato a titolo precauzionale. Non hanno partecipato alla sessione collettiva Lisandro Lopez, vicino al rientro, Romero e Sandro.