In attesa di capire che ne sarà del campionato attuale, il Genoa si guarda attorno nel tentativo di gettare le basi del Grifone che verrà.



Tra i profili più ricercati dagli uomini di Enrico Preziosi c'è quello di un secondo portiere da affiancare a Mattia Perin in caso di permanenza dell'Airone di Latina all'ombra della Lanterna.



Nonostante la sempre più probabile conferma per almeno un'altra stagione dell'esperto Federico Marchetti, il club rossoblù intende tutelarsi ingaggiato un collega più giovane da far maturare in vista del futuro. I nomi presenti nella lista della spesa genoana sono da tempo quelli di due ragazzi messisi particolarmente in luce nel corso dell'ultimo torneo di Serie B.



Da una parte si monitora con estrema attenzione la situazione di Stefano Gori, 24enne di scuola Milan da due stagioni domiciliato a Pisa; dall'altra si segue anche il quasi coetaneo Luca Lezzerini, un anno più anziano del pari ruolo toscano e attuale guardiano dei pali del Venezia.



Uscirà molto probabilmente dal ballottaggio tra loro due il nome del prossimo numero 12 del Grifone.