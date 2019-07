La dirigenza del Genoa ha deciso: l'obiettivo numero uno per rinforzare il centrocampo rossoblù è il milanista Lucas Biglia.



Da giorni gli uomini di Preziosi sono al lavoro nel tentativo di convincere sia il giocatore che la società rossonera ad accettare la proposta del grifone, disposto a mettere sul tavolo una cifra vicina ai 5 milioni per il cartellino garantendo all'argentino un ingaggio da 3 milioni spalmabili in 2 anni.



Le principali difficoltà circa il buon esito della trattativa arrivano proprio dal Milan, non del tutto convinto di rinunciare a cuor leggero all'esperto regista sudamericano malgrado un contratto in scadenza tra 11 mesi.



Il Genoa attende ma nel frattempo si guarda attorno alla ricerca di possibili alternative. Che come spiega questa mattina Il Secolo XIX sono rappresentate principalmente dal croato Milan Badelj della Lazio e dal francese Maxime Gonalons della Roma. Definitivamente tramontata invece sembra essere la pista che conduceva dalle parti dell'interista Borja Valero, destinato sempre più a far ritorno a Firenze.