Se davvero, come preannunciato ieri sera dal ds Marco Ottolini, il mercato in entrata del Genoa è terminato con l'ufficialità di Berkan Kutlu, altrettanto non si può dire per ciò che riguarda le cessioni.



In uscita da Pegli ci sono infatti almeno sei giocatori. I più vicini a salutare la truppa rossoblù sono Mattia Aramu e Filippo Melegoni, destinati rispettivamente a Bari e Reggiana. Ad imitarli, raggiungendoli in Serie B, potrebbe esserci anche Filip Jagiello, cercato con insistenza da Brescia e Palermo, mentre meno richieste sembra avere Pablo Galdames, altro esubero della mediana.



Più complicato, invece, riuscire a trovare una collocazione a Kelvin Yeboah e Guven Yalcin, entrambi fuori dal progetto tattico di Gilardino ma entrambi rifiutatisi fin qui di accettare le varie proposte pervenute nelle scorse settimane. Per loro, tuttavia, la partenza potrebbe palesarsi anche dopo il gong di questa sera. Alcuni mercati europei infatti terranno i propri battenti aperti per diversi giorni ancora. Tra questi attenzione a Svizzera, Grecia e soprattutto Turchia.



Ieri sera intanto Stefan Ilsanker ha salutato i suoi ormai ex compagni, dopo aver trovato l'intesa con la società per la rescissione consensuale del suo contratto.