Sarebbe l'ex difensore anche del Grifone Sean Sogliano, attuale ds del Padova, il prescelto dal fondo 777 Partners per il ruolo di direttore sportivo del Genoa in caso di acquisto della società.



La notizia gira nell'aria da diversi giorni e ieri è stata commentata anche dallo stesso diretto interessato: "So che questo fondo americano sta trattando il Genoa - ha dichiarato Sogliano a Padova Sport - visto che è una piazza che conosco, immagino anche che comprare un club storico con un presidente come Preziosi non sia facile. Se questo fondo realmente acquisirà il club rossoblu, può essere che pensino a me, non lo nego, ma ci sono troppi se in mezzo. E del futuro non ha senso parlare, ci sono troppe variabili. Conta solo pensare a quanto di buono stiamo facendo a Padova".