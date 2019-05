È iniziato ieri pomeriggio, con il primo allenamento settimanale, l'avvicinamento del Genoa alla decisiva sfida di domenica sera con la Fiorentina.



Al Franchi i rossoblù si giocheranno la permanenza in Serie A in un vero e proprio spareggio con l'altrettanto traballante squadra viola. Per tentare di evitare lo spauracchio di una sciagurata retrocessione Cesare Prandelli cercherà di recuperare anche quei giocatori assenti per lievi infortuni nelle ultime uscite.



Oltre al rientrante Romero, squalificato sabato scorso contro il Cagliari, il Grifone spera di poter riaccogliere tra i titolari anche il danese Lerager e il serbo Lazovic. Due pedine che qualora dovessero tornare a disposizione di Prandelli consentirebbero al tecnico bresciano maggiori soluzioni per provare a far punti sul difficile prato toscano.



Chi di sicuro non prenderà parte alla trasferta di Firenze è invece Giuseppe Pezzella, espulso nel finale della gara con il Cagliari e dunque fermato dal giudice sportivo.