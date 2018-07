Definito il passaggio dal Genoa al Torino di Armando Izzo, granata e rossoblù potrebbe presto tornare a sedersi attorno ad un tavolo per trattare il destino di un altro calciatore, il cui percorso sarebbe inverso a quello fatto in settimana dal difensore napoletano.



Da ormai diversi giorni il club ligure sembra aver individuato nello spagnolo Alex Berenguer l'ala da tempo ricercata sul mercato. Nato a Pamplona nel 1995 e cresciuto nel vivaio dell'Osasuna, Berenguer è giunto al Toro nel luglio di un anno fa per 5,5 milioni di euro. In granata però le cose per lui non sono andate come sperato, avendo accumulato 22 presenze, molte da subentrante, e un solo gol. Cambiare aria potrebbe essere la mossa giusta per affermarsi definitivamente nel nostro calcio.